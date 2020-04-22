IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı - Haber
Uluslararası Para Fonu, Koronavirüs, Dünya, Haber

IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı

Normal şartlarda mali yardımda bulunduğu ekonomilere vergi indirimi önerisinde bulunan IMF, Covid-19 nedeniyle hükümetlerin varlıklar üzerinden de vergi almayı ya da alınan vergi miktarını artırmalarını önerdi.

22.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:32
IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Covid-19 salgınının derinden sarsmaya başladığı küresel ekonomik tabloda büyük bir politika değişikliğine gitti.

Normal şartlarda mali yardımda bulunduğu ekonomilere vergi indirimi önerisinde bulunan Para Fonu, bu seferse hükümetlerin varlıklar üzerinden de vergi almayı ya da alınan vergi miktarını artırmalarını önerdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında Haber
Yasak aşkın kapılarını açtığı tahtta geçen 68 yıl! Kraliçe 94 yaşında
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu Haber
Japonya'nın koronavirüs önlemi halkını gözyaşına boğdu
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam Haber
350 yıl önce aldığı önlemle ülkeyi ölümcül salgından koruyan köy: Eyam
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haber
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
İngiliz gazetesinden korkunç iddia: Ölü sayısı gerçekte 41 bin Haber
İngiliz gazetesinden korkunç iddia: Ölü sayısı gerçekte 41 bin
İngiltere'de koronavirüsten bir günde 759 kişi daha hayatını kaybetti Haber
İngiltere'de koronavirüsten bir günde 759 kişi daha hayatını kaybetti
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Brezilya'da koronavirüs salgını nedeniyle ölenler için binlerce toplu mezar kazıldı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'tan koronavirüs açıklaması: Pik noktasına ulaştık
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Mozambik'te köy basan silahlı grup, kendilerine katılmak istemeyen 52 genci katletti
Son Dakika: İran'dan Trump'ın 'Vur emri' tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya odaklansın
Son Dakika: İran'dan Trump'ın "Vur emri" tehdidine yanıt: ABD, silahlı kuvvetlerini koronavirüsten kurtarmaya...
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler oluşturdu
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
İngiltere'de hükümet üzerindeki baskıyı azaltmak için Türkiye'den gidecek 84 tonluk yardım kesinleşmeden duyurdu
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 1684 artarak 42 bin 374'e yükseldi
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da bir saldırgan sivil halka silahlı saldırı düzenledi, 16 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Berat Albayrak Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kibariye Ebru Şallı Aslı Enver Yıldız Tilbe
Spor Loris Karius Rüştü Reçber Shane Larkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Futbolcu 23 Nisan Beşiktaş
Şu an buradasınız: IMF'den Covid-19 nedeniyle para politikası değişikliği: Varlık, gelir ve mülk vergileri artırılmalı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 19:44:36. #1.14#
title