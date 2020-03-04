IMF'den Covid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi
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IMF'den Covid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.

04.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 04.03.2020 21:26
IMF'den Covid-19 için 50 milyar dolarlık yardım paketi

(IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele için 50 milyar dolarlık kaynak ayırdıklarını söyledi.


IMF Başkanı Georgieva ve Başkanı David Malpass, Covid-19 salgınına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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