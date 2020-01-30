: İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt: Ailecek tatilimiz 20 gün önce planlandı

30.01.2020 09:55 | Son Güncelleme: 30.01.2020 11:13

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketi yaşanan Elazığ'ı ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne gidince tepkilerin odağı oldu. Tartışmalara yanıt veren İmamoğlu, "Siyaset kutsal bir mesele değildir. Benim kutsalım ailemdir. Eşim ve çocuklarımla 15-20 gün önce planladığımız bir tatili gerçekleştiriyoruz" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Deprem felaketi, Elazığ ve Malatya'da 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem felaketinin ardından Elazığ'a giderek taziyelerini iletti.

TAZİYENİN ARDINDAN TATİLE GİTTİ

Ancak İmamoğlu, deprem bölgesine yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'ne ailesiyle birlikte tatile gitti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ve gazeteciler, Türkiye'nin acısı taze iken İmamoğlu'nun tatile gitmesinin doğru bir hareket olmadığını savunarak İmamoğlu'nu eleştirdi.

"TÜRKİYE KAVGANIN DEĞİL, SEVGİNİN MERKEZİ OLMALI"

Eleştiriler üzerine Twitter hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum'u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı. #Erzurum" dedi. İmamoğlu ayrıca kayak yaparken de fotoğrafını paylaştı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

Bu gelişmeler doğrultusunda İmamoğlu'na ilk siyasi tepki AK Parti'den geldi. Parti adına konuşan Sözcü Ömer Çelik, "İmamoğlu Elazığ'ı ziyaret etmemiş. Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN ELEŞTİRİLERE YANIT: TATİLİ 15-20 GÜN ÖNCE PLANLADIK

Tartışmaların odağı haline gelen İmamoğlu, eleştirilere yanıt verdi. Konuyla ilgili olarak İmamoğlu'yla iletişime geçtiğini dile getiren Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde İmamoğlu'yla arasında geçen diyaloğu yazdı.

Selvi'nin "İmamoğlu: Bir hata yok" başlıklı yazısında ilgili kısım şu şekilde:

-"Ekrem İmamoğlu kayak yapmaya geçmek için deprem bölgesine uğradı" şeklinde eleştiriler var. Ne diyeceksiniz?

İmamoğlu: Yani tabii iftira atmanın veya bir komplo teorisi üretmenin ya da polemik üretmenin sonu yok. Öncelikle çocukların tatili daha önce belirlenmişti. Benim onlara eşlik etmem de önceden belirlenmiş bir programdı. 15-20 gün öncesinden ara tatile denk getirip ailece tatil yapmak istedik.

"BENİM İÇİN KUTSAL OLAN AİLEDİR, SİYASET DEĞİL"

Siyasetin kutsallaştırmaması gereken bir olgu olduğunu savunan İmamoğlu, kendi kutsalının ailesi olduğunu dile getirdi. İmamoğlu, eşine ve çocuklarına zaman ayırmak zorunda olduğunu söyledi ve ekledi: Siyaset benim için meslek değil. Sosyal medyada yaratılan kirliliğe boyun mu eğeceğim? Ben buna asla boyun eğmem. İyi niyetli eleştiriler olabilir, onlara saygı duyuyorum, doğru olmadığını anlatıyorum.

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