İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
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İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu olurken, konuyla ilgili dikkat çeken açıklama CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı'dan geldi. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimalleriyle ilgili konuşan Atıcı, "İlk önce bulundukları mevkide kök salmaları gerekiyor. Ekrem İmamoğlu'nun konumundan ayrılması İstanbul'u yeniden alma ihtimalimizi düşürür" ifadelerine yer verdi.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"ÖNCELİKLE BİR DÖNEM DAHA KAZANMALILAR"

Milliyet'in haberine göre Atıcı, adaylığı konuşulan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yeni seçildiğini belirterek "Öncelikle o görevi net bir şekilde yapmalılar ve orada kök salmalılar. Bir dönem daha orayı kazanmalılar. Ve Meclis çoğunluğunu elde etmeliler. Yavaş'ın ve İmamoğlu'nun oradan ayrılması durumunda bizim İstanbul'u ve Ankara'yı yeniden alma ihtimalimiz düşer" dedi.

"BÖYLE BİR ŞEHRİ ELDEN KAÇIRMAMAK GEREKİR"

Atıcı, "Millet İttifakı içinden çıkacak Cumhurbaşkanı adayı İYİ Parti seçmeninin de HDP seçmeninin de 'hayır' demeyeceği bir insan olmalıdır. Buradan yola çıkmak lazım. Bu insanlara hem İYİ Parti hem HDP oy verir mi? Örneğin Mansur Yavaş'a İYİ Parti blok oy verir, CHP blok oy verirken, HDP oy verir mi bilmiyorum. Bunu düşünmek lazım. İmamoğlu'na herkes oy verir mi, bilmiyorum, buna bakmak lazım, oy veriyor olsa bile İstanbul gibi bir metropolü elimizden kısa süreliğine de olsa kaçırmamamız gerekir. O denkleme koyduğunuz zaman iki tarafın da oy vermesi gereken birisi olmalıdır" ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına CHP yönetiminden itiraz: İstanbul kaybedilebilir
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