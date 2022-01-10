İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki - Haberler
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İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın mecliste "Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. İmamoğlu, "Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi'nde vücut buldu. Üzüldüm." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir televizyon programında Halk Ekmek büfeleri önünde uzayan kuyruklar hakkında "Bekleyenlerin gerçekten ekmek beklediğine emin misiniz?" diyerek gündeme gelen İBB AK Parti Belediye Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, yine tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ

Bu kez İBB Meclisi'nde Bektaşiler hakkında kullandığı sözlerle gündeme gelen Muhammet Kaynar, tahsislerle ilgili gelen talebin tamamının okunmamasından şikayet ederek "Aynı Bektaşilerin ayet okuması gibi yarısını okuyarak bu işi geçiştirmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

"ÖTEKİLEŞTİRME ZİHNİYETİ VÜCUT BULDU"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise bu ifadelerin kullanıldığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu, açıklamasında "Ötekileştirme zihniyeti, bugün İBB Meclisi'nde vücut buldu. Üzüldüm. Oysa 2021, UNESCO tarafından dünyanın barış, kardeşlik ve hoşgörüsünün sembolü ilan edilen Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmişti" sözlerine yer verdi.

İmamoğlu'ndan AK Partili Muhammet Kaynar'ın İBB Meclisi'nde Bektaşilerle ilgili ifadelerine tepki

Emre İliksiz
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