İmamoğlu için yapılan PR çalışmasında yaka mikrofonunu saklamayı unuttular! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor - Haberler
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İmamoğlu için yapılan PR çalışmasında yaka mikrofonunu saklamayı unuttular! Sosyal medyada espriler havada uçuşuyor

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ait paylaşılan bir videoda, sevgi gösterisinde bulunan yaşlı kadının yakasında mikrofon olduğu öne sürüldü. Sosyal medya kullanıcıları bunun planlı bir buluşma olduğunu öne sürerken AK Parti milletvekili Salih Cora, videoyu paylaşıp "Dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" ifadelerini kullandı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise "Kişi kendinden bilir işi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sokakta vatandaşlarla olan diyaloğunu paylaştı.

İmamoğlu ile sokakta konuşan ve "Seni seviyoruz" diyen kadının üzerinde yaka mikrofonu taşıdığı ise sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı. Ongun'un "Annemizin dediği gibi çalışıyoruz." ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede gündem oldu. AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora Ongun'un paylaştığı videoyu alıntılayarak "Murat bey! Kadına yaka mikrofonu takıp organize ettiğiniz 'dürüst ve çalışkan başgan' algınız elinizden patladı. Biraz daha dikkatli çalışın" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takılması AK Partili vekilin dikkatinden kaçmadı

Bu paylaşımı alıntılayan Murat Ongun ise "Kişi kendinden bilir işi… Başkanımızın bu güzel videosunu yaygınlaştırarak daha çok insana ulaştırdığınız için ayrıca teşekkürler sayın milletvekilim." paylaşımını yaptı.

İmamoğlu'na sevgi gösterisinde bulunan kadına yaka mikrofonu takılması AK Partili vekilin dikkatinden kaçmadı

Söz konusu olay sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Videoyla ilgili kısa sürede çok sayıda yorum yapıldı. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

- Anneannelerinize, ninelerinize ve dedelerinize sahip çıkın. Allah muhafaza bir yerlerden belediye başkanı çıkıp yakasına mikrofon takmak suretiyle kendisini övdürtebilir.

- Ama hakkını verelim teyzeye, ezberini yapmış .

- Ekrem Başkan yarın halk ekmekte her ekmek alana bir mikrofon hediye edecekmiş.

- Ama zaten teyze hep dışarı çıkarken mikrofon taşır hiç mikrofonsuz dışarı çıkmazdı şovla hiç alakası yok.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (4)
ADIM_YEŞİL :Meral ablada bu tip acemi çalışmalar yapıyor... Cevap Yaz 21 30 Yayından Kaldır
YAVUZ,33....!!!:NEDEN BİZİM ÜLKEMİZ BÖYLE ,,hep bir algı peşinde herkes,,,,, ar kalmamış utanma kalmamış ,,hizmet etmek yerine traji komik işler peşinde yöneticiler..... Güven kalmadı siyasilere, yeni ve gerçek yöneticilere ihtiyacımız var... Cevap Yaz 7 44 Yayından Kaldır
SÜMEYYE ÇUBUK:mikrofonu saklamayı unutmasalar gerçek mi sanacaktınız :) algıyı kim iyi yaparsa oyu alır Cevap Yaz 13 51 Yayından Kaldır
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