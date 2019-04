İmamoğlu, Şehit Haberini "Mutlu musun Ekrem?" Başlığıyla Veren Gazete İçin Harekete Geçti!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehit haberini "Mutlu musun Ekrem" başlığıyla veren Güneş gazetesini yargıya taşıyacağını ifade etti. Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ve sonrasındaki açıklamalarla ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, Hulusi Akar ve Devlet Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, 'Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Herkes her yere gider" dedi.

İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları şöyle;

HULUSİ AKAR'A TEPKİ

'Mesajınızı verdiniz' gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? 'Yüzde 93'e yakın oy almadığınız yere neden gittiniz?' dendi. Ne demek o? Bu ülkenin her karışı bizim. Her yere gideriz. Memleketin her yeri bizim. Herkes her yere gider. Bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Genel Başkan'ımızın soğukkanlı, toplumu barışa sevk eden davranışı örnektir diye düşünüyorum.

BAHÇELİ'NİN 'İSTANBUL SEÇİMLERİ BEKA MESELESİDİR' AÇIKLAMASI

Hangi gerekçelerle konuştuğunu bilemiyorum Sayın Bahçeli'nin. Cevap verilecek konu değil. Seçim bitmiştir. Mazbatamızı aldık. YSK tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine inancım tam.

"DAVA AÇACAĞIMIZ MANŞETLER VAR"

Gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve dava açacağımız manşetler var. Kışkırtan, hayasızca, terbiyesizce, insanların duygularını vatan severliğin, ayaklar altına alan ve hepimizin hassasiyeti olan şehitlik mertebesiyle ilgili terbiyesizce haber yapma... Bunun haberle alakası yok. Bunu yapan insanların çok canı acımış ki böyle yollara başvuruyor. Yasal işlemleri başlattık.

NE OLDU?

Güneş gazetesinin, şehit haberini "Mutlu musun Ekrem" başlığıyla vermesi tepki çekmişti.

İşte Güneş gazetesinin tepki çeken başlığı;