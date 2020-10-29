İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş
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İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş

29.10.2020 09:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 10:08

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüse yakalanmadan iki gün önce yarım saat süren bir operasyonla apandisitinin alındığı ortaya çıktı.

22 Ekim Çarşamba günü özel bir hastanede operasyon geçiren İmamoğlu, cuma günü de koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

"ATEŞİ ÇIKINCA TEKRAR HASTANEYE GİTTİK"

Hürriyet'in haberine göre konuyu doğrulayan İBB Sözcüsü Murat Ongun, şunları söyledi: "Başkanımız geçtiğimiz hafta pazartesiyi salıya bağlayan gece sabaha karşı şiddetli karın ağrısıyla uyandı. Saat 13.00 sularında Amerikan Hastanesi'ne kontrole gitti. Karın emarı çekildi. Apandistin ameliyatla alınmasına karar verildi. Önce COVID testi yapıldı. Çarşamba günü test negatif çıkınca, o gün Amerikan Hastanesi'nde, saat 16.00'da küçük bir operasyon geçirdi. 25 dakikalık bir operasyonla apandisiti alındı. 22 Ekim Perşembe günü sabah 08.00'de taburcu oldu. Cuma akşamı Başkan'ın ateşi çıkınca, apandisit operasyonundan kaynaklı olabilir diye tekrar hastaneye gittik. Ateş demek, koronavirüs demek. Yapılan testlerin sonucu pozitif çıkınca, koronavirüs tedavisine başlandı."

İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş

"HASTANE ODAMDA İSTİKLAL MARŞIMIZI OKUYACAĞIM"

Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan paylaştığı videoda, "Ben de hayatımda ilk defa Cumhuriyet Bayramı'nda alanlarda, meydanlarda, törenlerde olamayacağım ama saat 19.23'te hastanedeki odamda elimde Türk bayrağıyla İstiklal Marşımızı okuyacağım" dedi.

İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş
İmamoğlu, koronaya yakalanmadan iki gün önce apandisit ameliyatı olmuş

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