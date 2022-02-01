İmamoğlu ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake arasındaki İngilizce sohbet sosyal medyada gündem oldu

Saraçhane'deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve Abd'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı. Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.

"İSTANBUL'UN 'İYİ İLİŞKİLERİN MERKEZİ' OLMASINI DİLİYORUM"

Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake'in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum" diye konuştu.

Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu'ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı. İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.

İNGİLİZCE SOHBET GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Öte yandan İBB Başkanı İmamoğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake arasındaki İngilizce sohbete dair bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım üstüne paylaşım alan videoda, Flake'in yaptığı uzun konuşmayı sessizlik içinde dinleyen İmamoğlu, "Aaa... Okey, I'm okey" yanıtını veriyor.