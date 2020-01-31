İmamoğlu, CHP'nin kalelerinden Şişli'de bir grup tarafından yuhalandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaretinde haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup tarafından protesto edildi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, İmamoğlu'nu yuhaladı.
Son dönemlerde kayak tatiliyle gündeme gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaretinde bir grup tarafından protesto edildi.
BELEDİYE BİNASI ÖNÜNDE TOPLANDILAR
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediyesi'ni ziyaret etti. İmamoğlu'nun toplantısı sürerken Şişli Belediyesi'nden haksız yere işten çıkarıldığını öne süren bir grup, belediye binası önünde toplandı.
YUHALADILAR
Gruptakiler İmamoğlu ile görüşmek istedi. "Hak, hukuk, adalet" sloganları atan grup, bina önünde İmamoğlu'nun çıkışını bekledi. İmamoğlu, grupla görüşmek istemedi. Bunun üzerine Ekrem İmamoğlu binadan ayrılırken protesto edildi. Tepki gösteren grup İmamoğlu'nu yuhaladı.
İşte belediye önündeki o anlardan kareler;