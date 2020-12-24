İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem
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İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem

24.12.2020 15:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:08
İmamoğlu, Akit TV muhabirinin sorusunu yanıtlamadı: Yayın organınıza cevap vermeye tenezzül etmem

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, işbaşına gelişinin 18'nci ayında yapılan toplantıda Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruyu geri çevirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran seçimlerinin ardından iş başına geldikten sonra, her 6 ayda bir hesap verme geleneğini devam ettirdi.

AKİT GAZETESİ MUHABİRİNE YANIT VERMEDİ

Bu amaçla 3'ncü kez kamuoyunun karşısına çıkan İmamoğlu, 18 aylık görev süresinin hesabını 18 maddede özetlediği icraatlarıyla verdi. İmamoğlu, toplantıda Akit gazetesinden bir muhabirin sorduğu soruya "Bence çalıştığınız yer bir gazete değildir. Sizin yayın organınızın sorusuna cevap vermeye tenezzül etmem" dedi.

"HESAP VERMEYİ ONUR KABUL EDİYORUZ"

Toplantıda bugüne kadar yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları aktaran İmamoğlu, "Biz, kamu yönetiminde halka hesap vermeyi onur kabul eden bir anlayışı temsil ediyoruz. Çünkü biz, halka hesap vermeyi unutanların, bir süre sonra kirlendiklerini ve geçici sürelerle geldikleri koltuklara yapışmak için olmadık işlere giriştiklerini iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ALANDA BAŞARISIZLIĞI KABUL ETMEYECEĞİM"

Arkasında konumlanan ekibine de seslenen İmamoğlu, "Hiçbir gerekçeyle, hiçbir alanda gecikme veya başarısızlığı kabul etmeyeceğim. Çok değil; durmaksızın, ter dökerek çalışacaksınız. İnancına, yaşam şekline, kökenine ve tercihlerine bakmaksızın 16 milyonun tamamını, eşit, saygın, birinci sınıf yurttaş gibi bile değil, öz kardeşiniz gibi gören bir anlayışla hizmet vereceksiniz" sözlerini kullandı.

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