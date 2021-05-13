Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı

Samsun'da, 31 yaşındaki imam Fatih Akkuş bayram namazı çıkışında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un, husumetlisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda; muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.

BÖLGE ABLUKLA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.

SEÇİM SONRASI 2 KEZ KAVGA ETMİŞLER

Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı