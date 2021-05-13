Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı

Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da, 31 yaşındaki imam Fatih Akkuş bayram namazı çıkışında açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Akkuş'un, husumetlisi tarafından vurulduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Terme ilçesi Taşlık Mahallesi'nde meydana gelen olayda; muhtarlık seçimlerinden itibaren husumetli olduğu öğrenilen İ.T., bayram namazı çıkışında aracına yönelen imam Fatih Akkuş'u yanında getirdiği silahla ateş ederek yaraladı.

BÖLGE ABLUKLA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİ YAKALANDI

Açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden Fatih Akkuş, olay yerinde hayatını kaybederken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Fatih Akkuş'un cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgeyi abluka altına alan jandarma ekipleri, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cinayet şüphelisi İ.T.'yi gözaltına aldı.

SEÇİM SONRASI 2 KEZ KAVGA ETMİŞLER

Mahalle sakinleri, İ.T.'nin ve ailesinin muhtarlık seçimlerinde Akkuş ailesiyle tartışma yaşadığını ve seçim sonrasında mahallede 2 kez kavga çıktığını ifade ettiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların kurbanı oldu
İmam, bayram namazı çıkışı havaya atılan kurşunların kurbanı oldu
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı
Bekçilerin para kavgasında kan döküldü! Önce arkadaşını vurdu sonra canına kıydı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Mustafa Şentop Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Tarkan Özcan Deniz Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Diego Gökhan Töre Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Muhtarlık seçimlerinde başlayan husumet can aldı! Genç imamı, bayram namazı çıkışında kurşunladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:06:44. #1.14#

title