İmamın motosikletini çaldılar

Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da yaşanan motosiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı. Yüzlerini kapüşonla gizleyen iki şüpheli cami imamının motosikletini çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre olay Süleymanpaşa ilçesi Çiftlikönü Mahallesi'nde yaşandı. Çiftlikönü Mahallesi Otogar Camii İmam Hatibi Mesut Sezgin'e ait 59 KS 858 plakalı motosiklet Fırat Sokak üzerinde park halindeyken çalındı.

İki şüphelinin yanlarında getirdikleri aletlerle motosikletin kilidini açarak yaptıkları hırsızlık güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı