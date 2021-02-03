İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası - Mecnun şarkı sözleri nelerdir? 'Mecnun' şarkı sözleri
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İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası - Mecnun şarkı sözleri nelerdir? 'Mecnun' şarkı sözleri

03.02.2021 00:38 | Son Güncelleme: 03.02.2021 00:42
İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası - Mecnun şarkı sözleri nelerdir? 'Mecnun' şarkı sözleri

İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası Mecnun şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Mecnun' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Mecnun sözleri nelerdir? Mecnun şarkısı sözleri haberimizde.

Vatandaşlar tarafından merak edilen Mecnun şarkısının sözleri nelerdir? Mecnun şarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.

İLYAS YALÇINTAŞ - ENBE ORKESTRASI 'MECNUN' ŞARKI SÖZLERİ

Sevgilim senin için

Senin için varım bu dünya da

Ben mecnun gibi sevdada

Gel öyle sev ki

Öyle seven olmasın dünya da

Bir nefes gibisankiteslimim,

Girdin hayatıma sen.

Rüzgar estimi saklı resmini,

Koydum kalbime ben.

Senle yaşadım sevginin özünü,

Çekme gözümden ne olur yüzünü

Bu gönül üzülür çekerim hüzünü

Ruhuma süzülüp gel

Sevgilim senin için

Senin için varım bu dünya da

Ben mecnun gibi sevdada

Gel öyle sev ki

Öyle seven olmasın dünya da

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Şarkı 29 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz - Müzik: Elnar X?lilov

Türkçe Söz: Bilal Sonses

Düzenleme: Febyo Taşel

Mix & Master: Emre Kıral

Yönetmen: Emrah Özbilen

Kurgu & Düzenleme: Turan Onur & Ercan Küçük

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