İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası - Mecnun şarkı sözleri nelerdir? 'Mecnun' şarkı sözleri
İlyas Yalçıntaş & Enbe Orkestrası Mecnun şarkısı Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa süre içerisinde 1 milyon izlenme ve binlerce beğeniye ulaştı. 'Mecnun' şarkısının sözleri merak edildi. Peki Mecnun sözleri nelerdir? Mecnun şarkısı sözleri haberimizde.
Vatandaşlar tarafından merak edilen Mecnun şarkısının sözleri nelerdir? Mecnun şarkısı hakkında bilgilere haberimizden erişebilirsiniz.
İLYAS YALÇINTAŞ - ENBE ORKESTRASI 'MECNUN' ŞARKI SÖZLERİ
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünya da
Ben mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünya da
Bir nefes gibisankiteslimim,
Girdin hayatıma sen.
Rüzgar estimi saklı resmini,
Koydum kalbime ben.
Senle yaşadım sevginin özünü,
Çekme gözümden ne olur yüzünü
Bu gönül üzülür çekerim hüzünü
Ruhuma süzülüp gel
Sevgilim senin için
Senin için varım bu dünya da
Ben mecnun gibi sevdada
Gel öyle sev ki
Öyle seven olmasın dünya da
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Şarkı 29 Ocak 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 1 milyon izlenmeye ve 40 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz - Müzik: Elnar X?lilov
Türkçe Söz: Bilal Sonses
Düzenleme: Febyo Taşel
Mix & Master: Emre Kıral
Yönetmen: Emrah Özbilen
Kurgu & Düzenleme: Turan Onur & Ercan Küçük