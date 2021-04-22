İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli?
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İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli?

İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Peki, İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli? İlyas Tetik mesleği nedir? İlyas Tetik hayatı ve biyografisi nedir?

İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Peki, İlyas Tetik kimdir? "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza atmıştır. İlyas Tetik kaç yaşında, nereli? İlyas Tetik mesleği nedir? İlyas Tetik hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı.

Yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın "Seni Sevmeyen Ölsün" adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştır.

İlyas Tetik, yılların getirdiği birikimi, Kalan Müzik etiketiyle yayınladığı ilk solo albümü "İstanbulda Bir Keman"da toplamış ve birbirinden farklı tarzları kendi perspektifinden yansıtmıştır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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