İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir?

İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan ,Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşan İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir?

Usta keman virtüözü ve besteci İlyas Tetikintihar mı etti? İlyas Tetik kimdir? İlyas Tetik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

İLYAS TETİK İNTİHAR MI ETTİ?

Ajda Pekkan, Muazzez Ersoy, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına destek veren keman virtüözü ve besteci İlyas Tetik, 60 yaşında vefat etti. Ölümüyle sanat dünyasını yasa boğan Tetik'in intihar ettiği öğrenildi. Oğlu İlkkan Tetik, babasının ölüm haberini doğrularken " Çok üzgünüz" dedi.

İLYAS TETİK KİMDİR?

İlyas Tetik 25 Eylül 1960 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tetik "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi eserlere imza attı.

Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Mahsun Kırmızıgül, Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunuyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Vladimir Putin Mustafa Varank Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Müslüm Gürses
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlyas Tetik intihar mı etti? İlyas Tetik kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 10:46:45. #1.15#

title