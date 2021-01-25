Cennet yerine cehennemi tercih eden İlyas Salman'dan 'Ahiret' açıklaması: İnanmıyorum
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Cennet yerine cehennemi tercih eden İlyas Salman'dan 'Ahiret' açıklaması: İnanmıyorum

25.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:23
Cennet yerine cehennemi tercih eden İlyas Salman'dan 'Ahiret' açıklaması: İnanmıyorum

Türk sinema ve tiyatro oyuncusu İlyas Salman katıldığı bir programda gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Cennet ve cehenneme inanmadığını söyleyen Salman, "Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim" dedi. Ölüm korkusu olduğunu aktaran deneyimli oyuncu, ahirete de inanmadığını aktardı.

Türk sinemasının usta oyuncularından olan İlyas Salman YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu. Usta oyuncu burada, "Ölüm korkunuz var galiba, değil mi?" sorusuna yanıt verdi.

"ÖBÜR DÜNYADA AHİRETE İNANMIYORUM"

Ölüm korkusu olduğunu aktaran Salman, "Çünkü öbür dünyaya ahirete inanmıyorum, açık söylüyorum. Mümkün olduğu kadar 1 gün daha fazla yaşamak istiyorum. Sonumuz toprak. Cennet ile cehenneme inanmıyorum" ifadelerine yer verdi.

"KEŞKE CENNET VE CEHENNEM OLSAYDI"

Salman soruya verdiği cevabın devamında, "Keşke cennet ve cehennem olsaydı; buna inanıyorum. Olsaydı ben cehennemi tercih ederdim. Çünkü insanın, havanın ve denizin soğuğundan nefret ederim. Cennette bari zebanilerin kaynadıkları kazanda ısınırdım diye düşünüyorum" dedi.

"KARDEŞLERİMDEN BİR TANESİ GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YANDI"

Daha sonra sunucunun, "Korkmanızın tek sebebi bu galiba?" sorusuna da cevap veren Salman, "Korkmamın tek sebebi o değil. Ben küçük çekirdek bir ailenin en büyük oğlu olarak dünyaya geldim. Eğer yaşasalardı 11 kardeş ediyorduk şimdi. Şu anda 3 kardeşiz. 8 tanesi yoksulluk hastalıklarından öldü. Veremden, kıtlıktan, kırandan, boğmacadan, nezleden, gripten, kızamıktan, çiçekten, menenjitten öldüler. Kardeşlerimden bir tanesi benim gözümün önünde yandı. Yanışını gördüm" şeklinde konuştu.

"ETEĞİ TUTUŞTU SÖNDÜREMEDİM"

Salman, "Annem köyde suya gitmişti, su getirmek için. Kapının arkasına bir taş koymuş, soba yanıyor. Sobaya uzandı kardeşim; eteği tutuştu, söndüremedim. O anki aklım yetmedi; üstüne bir şey örtüp de söndürmeye. Onun için çok arabesk olacak ama kardeşlerimden dolayı acı içinde geçmiş bir yaşantım var. Elimden gelmedi, kurtaramadım açık söylemek lazımsa" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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