Türk denizcisi İlyas Reis, Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Peki, Tarihseverler tarafından merak edilen türk denizcisi İlyas Reis kimdir? Tarihte İlyas Reis kimdir? İlyas Reis nasıl öldü?

İLYAS REİS KİMDİR?

İlyas Reis (16. yüzyıl) Türk denizcisi. Barbaros Hayreddin Paşa ile Oruç Reis'in kardeşidir. Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürülmüştür. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

İLYAS REİS NASIL ÖLDÜ?

Ölümü hakkında çok fazla bilgi bulunmayan İlyas Reis'in tarih kaynaklarındaki bilgilere göre, Akdeniz, Mısır ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşmış, bir sefer esnasında Rodos Adası civarında çarpıştığı Rodos Şövalyeleri tarafından sopayla vurularak öldürüldüğü yazmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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