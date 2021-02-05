İltisaklı ne demek? İltisaklı nedir? İltisak nasıl yazılır? İltisak TDK anlamı

ltisaklı ne demek? İltisak kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? İltisaklı nedir? İltisak nasıl yazılır? İltisak TDK anlamı nedir? İltisak sözcüğünün kelime anlamı nedir?