İltisaklı ne demek? İltisaklı nedir? İltisak nasıl yazılır? İltisak TDK anlamı
ltisaklı ne demek? İltisak kelimesinin doğru yazımı ve sözlük anlamı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki TDK sözlüğüne göre kelimenin doğru yazımı nasıldır? İltisaklı nedir? İltisak nasıl yazılır? İltisak TDK anlamı nedir? İltisak sözcüğünün kelime anlamı nedir?
İltisaklı sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.
İLTİSAKLI NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?
TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Kavuşma, bitişme, birleşme' anlamlarına gelen iltisak, Türkçeye Arapçadan geçmiştir.
İltisaklı kelimesi günümüzde "gönüllü veya gönülsüz başka kişilerin mesajları uygulama halini" şeklinde ifade edilse de 'Kavuşma, bitişme, birleşme' anlamlarına gelir.
İLTİSAK NASIL YAZILIR?
Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, iltisak şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.
Bazı örneklerde görülen "iltisat, intisak" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.
Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'iltisak'tır.