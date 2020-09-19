Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü Çin'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zhang, matematik sorularına yanlış cevap verince öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü. Skandal olay sonrası öğretmen ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

Çin'in Guangyuan eyaletinde 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zhang, matematik sorularına yanlış cevap verince öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü. Öğretmenin ellerine ve kafasına defalarca vurduğu kız, okul çıkışı eve gelince fenalaştı. Büyükannesi tarafından hastaneye kaldırılan kızın beyninde kanama tespit edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İKİZİNİN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI Polis, Zhang ile aynı sınıfta olan ikizinin ifadesini aldı. İkizi, öğretmenin Zhang'ı iki matematik sorusuna cevap veremediği gerekçesiyle dövdüğünü söyleyince öğretmen gözaltına alındı. ÖĞRETMEN VE OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI Ülkede gündem olan skandal olay sonrası öğretmen ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Hayatını kaybeden Zhang'ın büyükannesi, öğrencilerin matematik öğretmeninden çok korktuğunu söylediğini belirtti.