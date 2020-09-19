Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü
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Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü

Çin'de 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zhang, matematik sorularına yanlış cevap verince öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü. Skandal olay sonrası öğretmen ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı.

19.09.2020 19:51 | Son Güncelleme: 19.09.2020 20:08

Çin'in Guangyuan eyaletinde 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zhang, matematik sorularına yanlış cevap verince öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü.

Öğretmenin ellerine ve kafasına defalarca vurduğu kız, okul çıkışı eve gelince fenalaştı. Büyükannesi tarafından hastaneye kaldırılan kızın beyninde kanama tespit edildi. Küçük kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İKİZİNİN İFADESİ SONRASI GÖZALTINA ALINDI

Polis, Zhang ile aynı sınıfta olan ikizinin ifadesini aldı. İkizi, öğretmenin Zhang'ı iki matematik sorusuna cevap veremediği gerekçesiyle dövdüğünü söyleyince öğretmen gözaltına alındı.

ÖĞRETMEN VE OKUL MÜDÜRÜ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ülkede gündem olan skandal olay sonrası öğretmen ve okul müdürü görevden uzaklaştırıldı. Hayatını kaybeden Zhang'ın büyükannesi, öğrencilerin matematik öğretmeninden çok korktuğunu söylediğini belirtti.

Sorulara yanlış cevap veren ilkokul öğrencisi, öğretmeni tarafından dövülerek öldürüldü
Haber Yorumları (2)
OCAK: yetmez idam edilmeli
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BÜŞRA: Çin''de hiç asalet kalmamış. . . Türkiye''de böyle bir olay olacak var ya Muhtar Odacılarından, Allah''a kadar herkes istifa ederdi. Çok soyludur bizim insanımız abuk sabuk hiç bir hadise gerçekleşmez ülkemizde, çok soyludurlar.
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