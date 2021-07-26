İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası öğrenciler ve veliler okullar açılacak mı? Okul nakilleri ne zaman? İlk okul kayıtları için gerekli evraklar nelerdir? İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

14 bin olan günlük vaka sayısında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde mi getirecek? 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul kayıtları 1 Temmuz itibari ile başladı. Kayıt için gerekli belgeleri aşağıda bulunan linkten öğrenebilirsiniz.

021-2022 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız

OKULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili,"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.