İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

Vaka sayılarında yaşanan artış sonrası öğrenciler ve veliler okullar açılacak mı? Okul nakilleri ne zaman? İlk okul kayıtları için gerekli evraklar nelerdir? İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

14 bin olan günlük vaka sayısında yaşanan artış kısıtlamaları beraberinde mi getirecek? 2021 ve 2022 okullar ne zaman açılacak? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr!

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İlkokul kayıtları 1 Temmuz itibari ile başladı. Kayıt için gerekli belgeleri aşağıda bulunan linkten öğrenebilirsiniz.

021-2022 öğretim yılı e-Kayıt uygulaması sonucu adres bilginize göre Anasınıfı, İlkokul 1. sınıf veya Ortaokul 5. sınıfa kayıt yaptırmanız gereken okulu görmek için tıklayınız

OKULAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili,"Dünyadaki ve Türkiye'deki gidişata bakmamız gerekiyor, yani iki eksende değerlendirmemiz lazım. Kontrol artmaya başlandı. Türkiye'de de kontrol edilebilir bir düzeyde bir tablo söz konusu. Biz şu anda, tereddütsüz Eylül'de okula başlamak gibi bir çalışma içindeyiz Bakanlık olarak. 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz gelecek, 6 Eylül'de de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde'
Son Dakika | Bakan Selçuk: "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılması yönünde"
Son Dakika | Bakan Selçuk: 'Bizim şu andaki bakış açımız okulların tamamen 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili'
Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bizim şu andaki bakış açımız okulların tamamen 6 Eylül'de açılmasıyla ilgili"
Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Son Dakika Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Varank Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Derya Uluğ İrem Derici Yusuf Güney Demet Akalın
Spor Balotelli Burak Elmas Serdar Aziz Alper Yılmaz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İlkokul kayıtları ne zaman 2021? E- okul .meb.gov.tr! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.7.2021 15:51:12. #1.14#

title