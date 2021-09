İlköğretim Haftası Düzenlenen Etkinliklerle Kutlanıyor

Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı nedeniyle düzenlenen İlköğretim Haftası etkinliklerine katıldı. 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Karaman merkez Çakırbağ köyündeki Esentepe İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Program öncesinde okullarına ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşayan öğrencileri selamlayan Vali Işık'a okul öğrencilerinin ilgi ve sevgisi de görülmeye değerdi. İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın konuşmasının ardından program, okul öğrencilerinin seslendirdiği şiirler, gösteriler ve 4' üncü sınıf öğrencilerinin bu yıl ilk kez okullu olmanın heyecanını yaşayan birinci sınıf öğrencilerine hoş geldin çiçeği vermeleriyle devam etti. Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla uzun bir aradan sonra yeniden okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmanın heyecanını ve coşkusunu yaşayan öğrencileri bu mutlu günlerin de aileleri de yalnız bırakmadı. Törende konuşan Vali Mehmet Alpaslan Işık, "2021 - 2022 eğitim - öğretim yılının ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz. Uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitime geçiyoruz. Bugün çocuklarımız kadar bizler de sevinçliyiz, okullarımız yine cıvıl cıvıl olacak. Yalnız biliyorsunuz ki bu hastalık maalesef çok hızlı bir şekilde yayılıyor, bunun için lütfen önlemlerimizi almaya devam edelim, çocuklarımızı temizlik anlamında korumaya elimizden geldiğince çalışalım. Devlet olarak her türlü olanak sağlandı, her türlü temizlik donanımı okullarımızda mevcut, maske ve koruyucu her türlü ürün şuan okullarımızda var. Bize düşen çocuklarımızı korumak, kollamak. Bugün hastanemizde hastalığa yakalananların yüzde 70'i aşısız olanlar. Yüzde 80'i yoğun bakımda yatan yine aşısız olanlar. Bunun için aşı konusunda biraz daha hassas davranmamızı istirham ediyorum. Değerli velilerimiz, siz kadınlarımız, annelerimiz. Bizleri büyüten, bizleri yetiştiren sizlersiniz. İşte burada da gözüküyor, şuanda veli olarak siz annelerimiz buradasınız. Çocuklarımızı yetiştirecek olan sizlersiniz, sizlere güveniyoruz, geleceği sizler şekillendireceksiniz" dedi. Programın ardından sınıfları gezerek minik öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılında başarılar dileyen Vali Işık, nasihatlerde bulunduğu öğrencilere özellikle maske kullanımı, mesafelere uyulması ve temizlik konusuna dikkat etmelerini istedi. Ziyaret ettiği sınıflardaki öğrencilerle keyifli vakitler geçiren Vali Işık, başarılı bir yıl geçirmeleri temennisinde bulunduğu öğrencilere çeşitli hediyeler verirken, il jandarma komutanlığı tarafından etkinlik kapsamında öğrencilere boyama kitabı hediye edildi. Vali Mehmet Alpaslan Işık, İlköğretim Haftası nedeniyle düzenlenen programın ardından Şehit Ömer Halisdemir Cami Yerleşkesi içerisinde yer alan Kur'an Kursundaki yürütülen aşılama çalışmalarını yerinde takip etti. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen aşılama çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Işık, aşı sırası bekleyen ve aşılarını olan vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek, bu salgından kurtulabilmek ve salgının önüne geçebilmek için tüm vatandaşlarımızın aşılarını tam ve zamanında olmasının şart olduğunu söyledi. Vali Işık, yine aynı mahallede inşaat çalışmaları devam eden Dilbeyan Şehit Ferhat Şarlak Camisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Köy muhtarı Ali İhsan Bayram'dan çalışmaların son durumu hakkında bilgiler aldı. İlköğretim Haftası nedeniyle Esentepe İlkokulu/Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın yanı sıra KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

