Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlayacak! İşte tarihi
Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı

Mahir Polat hakkında karar verildi
AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek

ABD'ye bir darbe de Avrupa Birliği'nden
28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, çıkan sonuç herkes için sürpriz oldu

28 ilde genç seçmenlerle anket yapıldı, sonuç herkes için sürpriz oldu

İlkin Aydın ne yaptı? İlkin Aydın pankartı neden tutmadı?

İlkin Aydın ne yaptı? İlkin Aydın pankartı neden tutmadı?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlamalarında İlkin Aydın'ın pankartı tutmaması dikkat çekti. Aydın'ın bu hareketinin nedenini merak edenler, İlkin Aydın'ın ne yaptığını ve pankartı neden tutmadığını araştırıyor.

İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmadı. Gelişme sonrası İlkin Aydın ne yaptı,İlkin Aydın pankartı neden tutmadı, merak edildi.

İLKİN AYDIN PANKARTI NEDEN TUTMADI?

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın seremonisinde ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.

Filenin iki yanında sıralanan sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu.

İlkin Aydın ne yaptı? İlkin Aydın pankartı neden tutmadı?

İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmadı.

Konu hakkında henüz açıklama yapılmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.