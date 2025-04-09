İlkin Aydın ne yaptı? İlkin Aydın pankartı neden tutmadı?
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180. yıl dönümü kutlamalarında İlkin Aydın'ın pankartı tutmaması dikkat çekti. Aydın'ın bu hareketinin nedenini merak edenler, İlkin Aydın'ın ne yaptığını ve pankartı neden tutmadığını araştırıyor.
İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmadı. Gelişme sonrası İlkin Aydın ne yaptı,İlkin Aydın pankartı neden tutmadı, merak edildi.
İLKİN AYDIN PANKARTI NEDEN TUTMADI?
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı karşılaşmanın seremonisinde ise Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında pankart açıldı.
Filenin iki yanında sıralanan sporcular, beraberlerinde getirdikleri pankartı tuttu.
İlkin Aydın Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında açılan pankartı tutmadı.
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