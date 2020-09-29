İlker Kızmaz kimdir? İlker Kızmaz kaç yaşında, nereli? İlker Kızmaz dizileri, eşi

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Emir Arslantaş'ı canlandıran İlker Kızmaz eşi kim? İzmir'deki tiyatrolarda çalışmalara başlayan Kızmaz, Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. İlker Kızmaz diziliri ve filmleri neler?

İlker Kızmaz, bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde de yer almıştı. Nefes: Vatan Sağolsun filmi çekimlerinde tanıştığıAslı Türkel ile 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin bu evliikten bir de Naz adında kızları dünyaya geldi. İlker Kızmaz nereli? İşte, ayrıntılar...

İLKER KIZMAZ KİMDİR?

Kızmaz, 9 Eylül 1975 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Tiyatroya ilgi duyan oyuncu, İzmir'de kurulan özel tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul'a geldi ve Ekol Drama Sanat Evi'nde, daha sonra da Bahçeşehir Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

2002 yılında yayınlanan Aslı ile Kerem, Yeter Anne ve Candan Öte gibi dizilerde rol alan Kızmaz, o yıllar bazı reklam filmlerinde de boy gösterdi. 2012 yılında yönetmenliğini Yeşim Sezgin'in yaptığı, senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı Çanakkale Savaşı'nı anlatan Çanakkale 1915 adlı sinema filminde "Yarbay Mustafa Kemal" rolünü üstlendi. 2014 yılında TRT 1'de yayınlanmaya başlayan Yedi Güzel Adam adlı dizide, "Kenan Hoca" rolü ile izleyenlerin karşısına çıktı. Aynı yıl yayınlanmaya başlayan ve baş rollerinde Mete Horozoğlu, Ayça Bingöl ve Ekin Koç'un oynadığı Benim Adım Gültepe dizisinde "Halil" karakterini canlandırdı. 2016 yapımı romantik komedi dizisi Tatlı İntikam'da "Barış" karakterini canlandırdı.

İlker Kızmaz, Nefes: Vatan Sağolsun filminin çekimleri sırasında tanıştığı Aslı Türkel ile 16 Haziran 2014 tarihinde evlendi. Çiftin 1 Ekim 2016 tarihinde "Naz" adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Uzak doğu sporları ile ilgilenen oyuncu, aikido, binicilik ve Kite surf yapıyor.