İlker Aksum hakkında şaşırtan gerçek! Eğer oyuncu olmasaymış...
16.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 16.01.2021 19:50
Ramo'nun Hasan'ı İlker Aksum, önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. Aksum, eğer oyuncu olmasaymış savaş pilotu olacakmış. İşte detaylar...
Snob Magazin'in haberine göre; Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden oyuncu, "Set yoğun bir şekilde devam ediyor, ben de boşlukta biraz alışverişe çıktım" diyerek mağazaları dolaştı.
SAVAŞ PİLOTU OLABİLİRMİŞ
Öte yandan Aksum hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. İlker Aksum, eğer oyuncu olmasaymış savaş pilotu olacakmış. Aksum'un babası Mehmet Bülent Aksum, uzun yıllar subay pilotluğu yapmış.
Kaynak: Snob Magazin