İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'den romantik poz
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İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'den romantik poz

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'den romantik poz
Snob Magazin - Haberler | Magazin

İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, İtalyan model sevgilisi Sara Arfaoui ile romantik karesini yayınladı. İşte detaylar...

İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'dan aşk pozu geldi. Yıldız isim, kısa süre aşk yaşamaya başladığı Sara Arfaoui ile romantik karesini yayınladı. Gündoğan, İtalyan modelle öpüşürken çektirdiği pozu Instagram'dan paylaşarak, kalp emojisi koydu. Çift, geçtiğimiz haftalarda önce Portofino daha sonra ise Çeşme'de tatil yapmıştı. Futbolcu 3 milyon 400 bin takipçisi olduğu Instagram'dan yayınladığı kareyle binlerce beğeni aldı.

İlkay Gündoğan ile Sara Arfaoui'den romantik poz

Kaynak: Snob Magazin

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