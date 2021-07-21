İlkay Gündoğan Alaçatı'da aşkını ilan etti

İngiltere'nin köklü kulüplerinden Manchester City'in Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, kısa süre önce birlikte olmaya başladığı İtalyan sevgilisi Sara Arfaoui ile aşkını ilan etti. İşte detaylar...

Manchester City'in Türk asıllı Alman orta sahası İlkay Gündoğan, sevgilisi Sara Arfaoui ile Alaçatı'ya gitti. İki hafta önce Portofino'da görüntülenen çift, Alaçatı'da keyif yapıyor. Çiçeği burnunda sevgililer, halkın ilgi odağı oldu. İlk defa Portofino'da objektiflere takılan çift, bu sefa aşkını sosyal medyada ilan etti.

İtalyan Arfaoui, futbolcu sevgilisiyle fotoğrafını Instagram'dan yayınladı. Gündoğan, 25 yaşındaki İtalyan sevgilisiyle Portofino'da geceliği 20 bin TL olan Belmond Hotel'de kalmıştı.

Kaynak: Snob Magazin