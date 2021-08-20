İlkadım'dan Kastamonu'ya yardım

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen İlkadım Belediyesi, insani yardım malzemelerinin yüklendiği yardım kamyonunu bölgeye gönderdi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından harekete geçen İlkadım Belediyesi, insani yardım malzemelerinin yüklendiği yardım kamyonunu bölgeye gönderdi.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü tarafında sel bölgesinde yaşayan afetzedeler için hazırlanan ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan su, giysi, gıda ve çeşitli yardım malzemelerinden oluşan kamyonu İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, belediye hizmet binasının önünden Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine uğurladı.

"Bu seferberliğin parçası olduk"

Selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Her sıkıntılı anımızda hızlı bir şekilde kenetlenebilen bir millet olarak yine yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Sel felaketinden etkilenen vatandaşların günlük ihtiyaçlarına yönelik malzemeler taşıyan yardım aracımız yola çıktı. Yardım kamyonumuz Kastamonu AFAD üzerinden irtibatlı olarak Kastamonu Bozkurt bölgesine gidecek. İlkadım Belediyesi olarak bizler de bu seferberliğin bir parçası olduk. Dayanışmayla aşamayacağımız sorun yok. Allah, milletimizi ve memleketimizi her türlü bela ve afetten muhafaza eylesin" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı