İlkadım'da Sünnet Heyecanı
İlkadım Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır’ın oğlu Mustafa Emir Çakır, düzenlenen sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımı attı.
İlkadım Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır'ın oğlu Mustafa Emir Çakır, düzenlenen sünnet töreniyle erkekliğe ilk adımı attı.
İlkadım Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oktay Çakır ve eşi Hilal Gamze Çakır'ın oğlu 6 yaşındaki Mustafa Emir Çakır için sünnet merasimi düzenlendi. İlk olarak Baruthane Mahallesi İskenderun Sokak Amisos Tepeevleri önünden sünnet konvoyu yapıldı. Konvoy, sünnet merasiminin yapılacağı Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent Sosyal Tesisleri'ne geldi. Mustafa Emir, sünnet merasiminin yapılacağı salona sultan tahtında getirildi.
İlkadım ve Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekiplerinin gösteriler yaptığı sünnet merasiminde, palyaço ve çeşitli etkinlikler de yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı sünnet merasimi, sünnet pastasının kesilmesinden sonra sona erdi. - SAMSUN