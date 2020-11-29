İlkadım bir aileye daha kucak açtı
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İlkadım bir aileye daha kucak açtı

29.11.2020 19:11 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:15
İlkadım bir aileye daha kucak açtı

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahibi bir aileye daha kucak açtı.

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü, Kadın Koordinasyon Yardımlaşma ve Dayanışma Merkezi ihtiyaç sahibi bir aileye daha kucak açtı.

İlkadım ilçesinde gönüllü yapılan yardımlar ile veren el ile alan eli buluşturan İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Kadın Koordinasyon Merkezi yaptığı yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelerin hayır dualarını almaya devam ediyor. Hayırseverlerden temin edilen bir ev dolusu eşya İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailenin evi baştan aşağıya donatıldı.

"Bu gönüllü yardım hizmetine destek olun"

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Hayırsever insanlardan yardım beklediklerini dile getiren İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Mahalle muhtarımızın hassas tespitleri neticesinde ihtiyaç sahibi ailemizin evini çalışma arkadaşlarımızla baştan aşağıya donattık. Bir taraftan ülkemizi tehdidi altına korona virüse yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, diğer taraftan da sosyal belediyecilik anlayışımızla ihtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bizlere eşya yardımında bulunarak yardımlara duyarsız kalmayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlar bizlere destek versinler ki, ihtiyaç sahiplerine ulaşalım. Yardım çalışmalarımızda bizlerle birlikte ter döken çalışanlarımıza ve her zaman bize imkan sağlayan hayırsever insanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı bu gönüllü yardım hizmetine davet ediyorum" dedi. - SAMSUN

İlkadım bir aileye daha kucak açtı
İlkadım bir aileye daha kucak açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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