İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın girişimleri sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğal gaza kavuşuyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın girişimleri sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğal gaza kavuşuyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 sokağını doğal gaz sorununu çözerek mahalle sakinlerinin hayır dualarını aldı. 61 mahallenin sorunlarının yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı inceleme gezilerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden Başkan Demirtaş, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Çağlar Işık ile birlikte sorunları yerinde inceledi. 15 yıldır imar sorunu yüzünde doğal gaz alamayan; Koca Ragıp Paşa Sokak, Şair Süleyman Nafız Sokak, Gazi Umar Paşa Sokak ve Bileyci Sokak'ta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Demirtaş'ı gören mahalle sakinleri, yıllardır süren doğal gaz sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

"Kanayan yaraya çözüm olduk"

Uzun bir çabadan sonra çalışmalarının sonuçlarını aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Nerede sıkıntı varsa, ihtiyaç varsa, oraya ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür sistemimizi kısa sürede kurduk. İhtiyaç olan tüm bölgelerimizin sıkıntılarını tek tek çözmeye devam ediyoruz. Fevzi Çakmak Mahallemizde de doğal gaz sorunu yüzünden vatandaşlarımızın mağdur olduklarını firma yetkililerine ilettik. Onlar da bizim bu talebimiz üzerine 5 sokağımıza doğal gaz hattı çekmeye başladılar. Doğal gazın, Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Başkanımıza güveniyoruz"

Mahalle Muhtarı Çağlar Işık ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğal gaz sorununu çözüme kavuşturan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ederek, "Başkanımızın kapısı bizlere her zaman açık. Başkanımızdan memnunuz. Allah, kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mario Draghi Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Müjde Ar Nur Sürer Mehtap Ar Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 14:05:32. #1.16#

title