İlkadım Belediyesi'nden 15 yıllık doğal gaz sorununa neşter

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın girişimleri sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğal gaza kavuşuyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın girişimleri sonucu Fevzi Çakmak Mahallesi sakinleri yıllardır hasretini çektiği doğal gaza kavuşuyor.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 5 sokağını doğal gaz sorununu çözerek mahalle sakinlerinin hayır dualarını aldı. 61 mahallenin sorunlarının yerinde tespit etmek amacıyla başlattığı inceleme gezilerine Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devam eden Başkan Demirtaş, Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarı Çağlar Işık ile birlikte sorunları yerinde inceledi. 15 yıldır imar sorunu yüzünde doğal gaz alamayan; Koca Ragıp Paşa Sokak, Şair Süleyman Nafız Sokak, Gazi Umar Paşa Sokak ve Bileyci Sokak'ta yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Demirtaş'ı gören mahalle sakinleri, yıllardır süren doğal gaz sorununun çözülmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

"Kanayan yaraya çözüm olduk"

Uzun bir çabadan sonra çalışmalarının sonuçlarını aldıklarını belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Nerede sıkıntı varsa, ihtiyaç varsa, oraya ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Çok şükür sistemimizi kısa sürede kurduk. İhtiyaç olan tüm bölgelerimizin sıkıntılarını tek tek çözmeye devam ediyoruz. Fevzi Çakmak Mahallemizde de doğal gaz sorunu yüzünden vatandaşlarımızın mağdur olduklarını firma yetkililerine ilettik. Onlar da bizim bu talebimiz üzerine 5 sokağımıza doğal gaz hattı çekmeye başladılar. Doğal gazın, Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"Başkanımıza güveniyoruz"

Mahalle Muhtarı Çağlar Işık ise Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşanan doğal gaz sorununu çözüme kavuşturan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'a teşekkür ederek, "Başkanımızın kapısı bizlere her zaman açık. Başkanımızdan memnunuz. Allah, kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı