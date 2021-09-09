İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı

İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

DÜZCE (İHA) – Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can, göreve başlar başlamaz ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

DÜZCE (İHA) – Mülki İdare Amirleri kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanan Mustafa Can, göreve başlar başlamaz ilçede bulunan şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Son çıkan Kaymakamlar Kararnamesi ile Akçakoca Kaymakamlığına atanarak görevine başlayan Mustafa Can, Akçakoca'da ilk işi şehit ailelerini ziyaret etmek oldu. Kaymakam Can ilk olarak Şırnak Uludere şehidi Arif Çakır'ın annesi Melahat Çakır'ı ziyaret etti. Daha sonra 1995 yılında Tunceli'de şehit olan polis memuru Güven Keskin'in eşi Vildan Keskin'i ziyaret etti. Burada aileler ile sohbet eden Kaymakam Can, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaralanan ve Düzce Üniversitesi Akçakoca Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde memur olarak çalışan gazi Ferhat Gökmen'i ziyaret etti. - DÜZCE

İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı
İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Derya Şensoy Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Diego Max Meyer Çağlar Söyüncü Bülent Korkmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlk ziyareti şehit ailelerine yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 10:34:40. #1.15#

title