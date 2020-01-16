İlk ziyaret Vali Canbolat'a

16.01.2020 10:59 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:07

Bursa Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği'nin (GESİAD) geçtiğimiz haftalarda yapılan 13'üncü Olağan Genel Kurulunda, GESİAD Başkanlığına seçilen Murat Kaya ve Yönetim Kurulu üyeleri, ilk ziyaretini Bursa Valisi Yakup Canbolat'a gerçekleştirdi.

Ziyarette konuşan GESİAD Başkanı Murat Kaya, "Bursa'nın ve Türkiye'nin ilk genç sanayici ve iş insanları derneklerinden GESİAD olarak, şehrimize fayda sağlayacak işlere imza atmanın yanı sıra, ülkemizin geleceği olarak gördüğümüz genç girişimcilerin önünün açılması için çalışmalar sürdürme gayretinde olacağız. Bugüne kadar derneğimize önemli katkılar sağlayan geçmiş dönem başkanlarımızdan aldığımız GESİAD bayrağını, daha da yukarı taşımak için hep birlikte çalışacağız. Bunun için de hem kamu kurumları, hem de Bursa'daki diğer sivil toplum kuruluşları ile dirsek temasında olacağız. Bu anlamda GESİAD üyesi genç müteşebbisler olarak, şehrimizin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunmaktan mutluluk duyacağız, kapımız işbirliklerine her zaman açık olacaktır" dedi.

Bursa'da üretilmesi kararlaştırılan yerli otomobil hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Kaya, "Yerli otomobil üretimine Bursa olarak ev sahipliği yapacak olmaktan memnunuz. Otomotiv ana ve yan sanayinin başkenti durumundaki şehrimizde, yerli otomobilin de üretilmesi Bursa'ya büyük değer katacaktır. Hem üretimin hem de yerli otomobilin sahiplenilmesi anlamında, bilhassa sivil toplum kuruluşlarına önemli görevler düşmektedir. GESİAD olarak biz de bu sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz" diye konuştu.

GESİAD heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bursa Valisi Yakup Canbolat da, Murat Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretin sonunda GESİAD Başkanı Murat Kaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat'a plaket takdim etti.

Kaynak: Bültenler