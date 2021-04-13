İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor

İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ - Haberler | Güncel

İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı zamanla ineklere otlak olmuştu, Sivas Valiliğinin girişimleri ile yenilenen hava alanının...

İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor

Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı zamanla ineklere otlak olmuştu, Sivas Valiliğinin girişimleri ile yenilenen hava alanının 2021 Yaz'ında yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor

SİVAS - Sivas'ın Divriği ilçesine 1941 yılında Nuri Demirağ tarafından yaptırılan, ilk yerli ve milli uçakların indiği havaalanı yenileniyor. İlk inişin ise 2021 yazında olması planlanıyor.

Sivas'ın Divriği ilçesinde Nuri Demirağ tarafından 1936 yılında yapımına başlanan ve 1941 yılında tamamlanarak, kendisi tarafından yapılan ilk yerli ve milli uçağın iniş yaptığı havaalanı özelleştirilmesinin ardından meraya dönüşmüştü. Sivas Valiliğinin girişimleri ile Türkiye'nin ilk hava limanlarından birisi olan bu alan yeniden hayat buluyor. 200 dönümlük arazi üzerine yapılan havaalanında yenileme çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçenin ulaşımına ve turizm potansiyeline kazandırılacak olan havaalanına ilk inişin ise önümüzde yaz döneminde olması planlanıyor. Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun süre atıl kalan havaalanında incelemelerde bulundu. Vali Ayhan, "Ocak ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapılarak, 2021 yazında ilk inişi planlıyoruz inşallah. Bu, Divriği için büyük bir heyecan ve önemli bir imkan" dedi.

Bölgeye pistler, apron, hangarlar, eğitim okulu, sosyal tesisler inşa edilerek, lavanta bahçeleri ile de güzel bir görünüm sağlanacak.

İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor
İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Burak Deniz Canan Ergüder Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Ersun Yanal Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İlk yerli ve milli uçakların iniş yaptığı havaalanı yeniden faaliyete geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:51:33. #1.14#
title