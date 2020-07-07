İlk turda Mustafa Şentop 324, Haluk Koç 131 oy aldı
İlk turda Mustafa Şentop 324, Haluk Koç 131 oy aldı TBMM Başkanlık seçiminin ilk turu yapıldı.
07.07.2020 17:55 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:25
İlk turda Mustafa Şentop 324, Haluk Koç 131 oy aldı
ANKARA - TBMM Başkanlık seçiminin ilk turu yapıldı. 5 adayda çoğunluğu sağlayamadı. İkinci tur yapılacak.
TBMM Başkanlık yarışı devam ediyor. 556 milletvekili oy kullandı. Mustafa Şentop 324, Haluk Koç 131, Erol Katırcıoğlu 50, İmam Hüseyin Filiz 34, Erkan Baş 9 oy aldı. 8 geçersiz oy kullanıldı.
Kaynak: İHA