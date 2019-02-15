İlk Romanıyla Türkiye Turnesinde!

Şu ana kadar 35 ilde imza günü düzenleyen Kırçuval, 81 ile de gideceğini belirtti. Düzenlediği imza günlerinde sevenleriyle kucaklaşan Kırçuval'a ilgi beklenenin üzerinde gerçekleşirken imza isteyen hayranlarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmiyor. Önümüzdeki günlerde doğuya da gideceğini belirten Kırçuval; '2 hafta içinde Doğu turnesine çıkacağım. Doğu'da gidilmedik yer bırakmayacağım' dedi.

YAVUZ SEÇKİN VE ÖZLEM YILDIZ DA İMZA GÜNÜNE KATILDI

Ünlü oyuncu Yavuz Seçkin ve güzel sunucu Özlem Yıldız da Kırçuval'ın düzenlediği imza günlerine katılarak, Kırçuval'dan imzalı kitap aldılar...

'SİZİ ÇOK KISKANDIM'

'Sizin canınızı en çok kim acıttı?' sorusunu yönelten Kırçuval'a ilginç yanıtlar geliyor. Kırçuval; 'Geçtiğimiz gün Merzifon'da imza günü yapıyorum. Çok tatlı bir hanım geldi, 'maşallah o kadar güzel fiziğin var ki, gerçekten sizi çok kıskandım yani...' dedi. Biz şok olduk bir anda... Bunlar gibi neler yaşıyoruz...' diye konuştu.

'BENİM EŞİM HAYASIZ BİR ERKEK!'

Ünlü sunucu ve yazar Kırçuval; 'Mesela bir hanım okuyucum eşiyle birlikte gelip ilk kitabım 'Adapsız Kadınlar Hayasız Erkekler' eşinin elinde kendisinde de 'İnsanı İnsan Acıtır'ı imzalatmak için geldi. 'Neden eşiniz ilk kitabımı aldı?' sorusuna; 'Çünkü o, hayasız erkek, okusun da yüzleşsin dedi..! Bunun gibi neler yaşıyorum' şeklinde konuştu.

KİTABIN GELİRİ YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE!

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Sinema-Tv bölüm başkanı olan Kırçuval, kitabının tüm gelirini yetenekli genç sanatçıların eğitimine adadı. Okulunda yetenek sınavında başarı elde eden ama ekonomik sebeplerle okuyamayan genç sanatçılara eğitim olanağı sağlayacak...

Kaynak: Bültenler