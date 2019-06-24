İlk kez sıfır itfaiye aracına sahip oldular

Türkeli Belediyesi, ilçe tarihinde ilk kez sıfır olarak hibe edilen itfaiye aracını dualarla hizmete sundu.

Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin'in şahsi girişimleri sonucu Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe yolu ile belediyeye kazandırılan itfaiye aracı için tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, belediyeye yeni kazandırılan itfaiye aracının ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti. Şahin, itfaiyenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen başta AK Parti Sinop Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı sayın Nazım Maviş'e ve AK Parti Sinop İl Başkanı sayın Uğur Giresun'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kurban kesimi yapıldı. Merkez Camii İmam Hatibi Bekir Yılmaz tarafından yeni itfaiye aracı için dua yapıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA