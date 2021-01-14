Şark Meselesi | İlk kez Şark Meselesi kavramını kim kullanmıştır?
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Şark Meselesi | İlk kez Şark Meselesi kavramını kim kullanmıştır?

14.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 14.01.2021 19:48
Şark Meselesi | İlk kez Şark Meselesi kavramını kim kullanmıştır?

Tarih konusunda ve sorularında sıkça yer alan "ilk kez şak meselesi kavramını kim kullandı?" sorusunun cevabını yazımızda bulabilirsiniz.

Türklerin Anadolu'yu yurt edinmesinin ardından, özellikle de Avrupalı devletlerin ortak amacı bu milleti yani Türkleri, geldiği yer olan Orta Asya topraklarına geri göndermekti. Özellikle de şark yani doğu ile olan ilişkiler söz konusu olduğu zaman bu ilke temel alınmıştı ve tüm dünyada "Şark Meselesi" olarak adlandırılan bir genel görüş meydana gelmiştir. Şark meselesinin temel amacı Türkleri Anadolu'ya sokmamak, Anadolu'dan uzak tutmaktı!

İLK KEZ ŞARK MESELESİ KAVRAMINI KİM KULLANDI?

Şark Meselesi kavramı, ilk kez 1815 yılında Viyana Kongresi'nde kullanılmıştır. Yani ilk kez şark meselesi kavramı Viyana Kongresi'nde ortaya atılmıştır. Onun ardından, Şark Meselesi/ Doğu Meselesi kavramı siyasi adamlar ve tarihçiler arasında önem kazanmıştır.

Şark Meselesinin ortaya çıkışı Viyana Kongresi'ne dayanır. Napolyon Bonapart'ın altüst ettiği Avrupa haritasını düzene koymak amacıyla kongrenin toplandığı zamanlarda, Rus Çarı Aleksandre, Viyana Kongresi delegelerinin ilgisini Rum davasına çekmek istedi. Kongre, milliyetçilik düşmanı olan Metternich'in ve doğuda Rusya'nın genişlemesi konusunda endişeleri olan İngiltere'nin de etkisiyle, doğu meselesi üzerinde görüşmelerin yapılmasını reddetti. Reddedilmesine rağmen, Rus delegeleri, resmi görüşmelerin dışında, kongre üyelerinin dikkatini Osmanlı İmparatorluğu idaresinde yaşamakta olan Hristiyan halkın durumu üzerine çekmeye çalıştılar ve bu durum için "Şark Meselesi" terimini kullandılar.

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