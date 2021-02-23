İlk İngilizce parçasından beklediği desteği göremeyen Aleyna Tilki sitem etti

İlk İngilizce parçası Retrograde'in teaser'ını yayınlayan Aleyna Tilki'nin hevesi kursağında kaldı. Tilki, şarkısının destek göremediğini söyleyerek, "Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz" şeklinde sitem etti.

Exxen'de yayınlanan İşte Benim Masalım dizisi ile oyunculuk kariyerini sürdüren Aleyna Tilki'nin dünyaya açılma hayali kursağında kaldı. İlk İngilizce parçası Retrograde'yi yakın zamanda çıkaracak olan Tilki, destek göremediğini söyleyerek isyan etti.

"ÇOCUKLUĞUMU İŞİME FEDA ETMEME DEĞDİ"

Sosyal medya hesabı Instagram'dan konuyla ilgili uzun bir açıklama yapan 20 yaşındaki genç şarkıcı, "Karşınıza çok küçük yaşta çıktım. Ne kadar çalıştığımı aslında hepiniz biliyorsunuz. Bu sefer küçük yaşıma rağmen yapayalnız Amerika'da uzun zamanlar kalışıma, tüm çocukluğumu işime feda etmeme değdi..." dedi.

"ŞARKIMI ASLA DESTEKLEMEDİNİZ"

Ülkesini temsil etmek için adım attığını ancak destek göremediğini kaydeden Tilki, şöyle devam etti: "Artık 26 Şubat'ta ülkemi dünyada temsil etmek adına büyük bir adım atıyorum. Attığım tek adım bile her yerde haber olurken bugün, dünyada çıkacak olan şarkımı asla desteklemediniz... Oysa ki ben size bazen küssem de sizi gerçekten sevdim ve soğuk havada da, zor zamanlarımda da elimden geldiğince her zaman size kalpten vakit ayırdım..."