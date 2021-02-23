İlk gece hakkı nedir? İlk gece hakkı ne demek?
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İlk gece hakkı nedir? İlk gece hakkı ne demek?

23.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 20:07
İlk gece hakkı nedir? İlk gece hakkı ne demek?

Son günlerden gündeme gelen İlk gece hakkı nedir? İlk gece hakkı ne demek?

İLK GECE HAKKI NEDİR?

İlk gece hakkı (Latince jus primae noctis adıyla da bilinir), Ortaçağ Avrupası'nda bir derebeyine, idaresi altında yaşayan kadınlarla özellikle düğünlerinin olduğu gece cinsel ilişkiye girme yetkisi verdiği söylenen, gerçekliği üzerinde kesin olarak uzlaşılmamış bir hak.

Bu hakkın gerçekten var olmuş olabileceğini savunan tarihçiler bulunmakta olsa da, konu üzerine bir kitap yazmış olan Alain Boureau da dahil olmak üzere başka tarihçiler bunun bir mit olduğunu, bu mitin ilgili dönemden sonra üretildiğini ve gerek dönem kaynaklarında, gerekse Fransız hukuk külliyatında böyle bir hakka dair ispatlayacak bir kayıt bulunmadığını ifade etmektedir. Boureau, bu hakkın varlığına dair iddiaların ilk olarak Ancien Régime'de kral maiyetinden bir takım hukukçularca ortaya atıldığını, Fransız Devrimi sonrasında feodalizmin olumsuzlukları ve kilisenin olumsuz etkisine işaret etmek için ideolojik maksatlarla eleştirilerek yaşatıldığını belirtir.

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