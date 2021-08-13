İLK ÇEVRE BAKANININ EŞİ ÖZNUR ÖZDEMİR ÖZALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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İLK ÇEVRE BAKANININ EŞİ ÖZNUR ÖZDEMİR ÖZALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İLK ÇEVRE BAKANININ EŞİ ÖZNUR ÖZDEMİR ÖZALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hüseyin ÇAKMAK / TÜRKİYE'nin ilk Çevre Bakanı ve eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Ali Talip Özdemir'in eşi Öznur Özdemir Özaltın, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Hüseyin ÇAKMAK/ TÜRKİYE'nin ilk Çevre Bakanı ve eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Ali Talip Özdemir'in eşi Öznur Özdemir Özaltın, Şakirin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye'nin ilk Çevre Bakanı ve eski Bakırköy Belediye Başkanı ve Ali Talip Özdemir'in eşi Öznur Özdemir Özaltın, geçen çarşamba solunum yetmezliği sebebiyle kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Öznur Özdemir Özaltın için bugün Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, ailesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Özaltın'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Törende eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Özaltın için cenaze namazı kılındı, helallik alındı. Öznur Özdemir Özaltın Kanlıca Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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İLK ÇEVRE BAKANININ EŞİ ÖZNUR ÖZDEMİR ÖZALTIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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