: İlk bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisi, bekaret ve gerdek gecesi sahneleriyle Twitter'da trend oldu

17.12.2019 07:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 07:58

Başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı Sefirin Kızı isimli dizi, dün akşam ilk bölümüyle Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Birbirine aşık iki gencin hikayesinin anlatıldığı dizide yer alan bekaret ve gerdek gecesi sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı.

150 DAKİKADA 12 KEZ GERDEK GECESİ KELİMESİ KULLANILDI

Nare, Sancar ile evlendiği gece aniden ortadan kayboluyor. Tam 9 yıl sonra Sancar'ın düğününde ortaya çıkan Nare, yanında kızını da getiriyor ve olaylar bir anda bambaşka bir yere gidiyor. İlk bölümüyle ekrana gelen dizide yer alan gerdek gecesi ve bekaret sahneleri Twitter'da gündem oldu. 150 dakika ekranda olan dizide tam 12 kez gerdek gecesi kelimesi kullanıldı.

TWITTER'DA YORUM YAĞDI

Dizinin en çok eleştiri yorumu alan bölümü ise Nare ve Efe Sancar'ın 'gerdek gecesi' oldu. Nare'ye aşık olan Sancar, muradına ererek sevdiğiyle evlenir. İlk gecelerinde Nare'nin bakire olmadığını anlayan Sancar kriz çıkarır ve kırmızı kurdelayı göstererek bunu takmayı nasıl kabul ettin diyerek Nare'den hesap sorar. Dizide bekaret konusunun ön planda olması ve sürekli bekaret vurgusu yapılmasına yorumlar yağdı. Kısa sürede gündem olan dizi, Twitter'da trend oldu. İşte Sefirin Kızı için gelen bazı yorumlar:

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