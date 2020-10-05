İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı
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İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı

05.10.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:04
İlişki sırasında kondomu yırtan kişi, tecavüzden yargılanıp 4 yıl hapse çarptırıldı

İngiltere'de ilişki sırasında kondomu yırtan kişi, partnerinin şikayeti üzerine tecavüzden yargılandı. Yaptığı savunma sonrası beraatini talep eden kişiye mahkeme 4 yıl hapis verdi.

İngiltere'de yaşayan 47 yaşındaki tren makinisti Andrew Lewis, bir kadınla kondom kullanmak şartıyla ilişkiye girdi. İlişki sonrasında kadın, yatağın kenarında delici aletler görünce Andrew'in kullandığı kondomu çöpten çıkarıp kontrol etti. Kadın, kondomda Andrew'in kasten açtığı delikleri görünce Andrew hakkında davacı oldu.

TECAVÜZ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Mahkeme Andrew'in kondomu ilişkiye girdiği kadından habersiz bir şekilde yırtıp delmesini tecavüz olarak değerlendirip şahsa dört yıl hapis cezası verdi. Savcı Glyn Samuel, Andrew'in ifadesinde kadınla daha iyi bir yakınlık kurmak için kondomu kasten yırttığını itiraf ettiğini, bu eylemi planlı bir şekilde yaptığı için eylemin tecavüz olarak değerlendirdiğini söyledi.

BERAATİNİ İSTEDİ, 4 YIL HAPİS VERİLDİ

Andrew'in avukatı ise müvekkilinin partneri ile daha uzun süre yakın temas kurmak için kondomu kestiğini söyleyerek beraatini talep etti. Mahkeme ise Andrew'e dört yıl hapis cezası verdi.

Haber Yorumları (1)
NÖBETÇİ YORUMCU: İstanbul da mağaza önünde ki sabit cansız mankeni bile delmişler.
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