Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü

Afyonkarahisar'da kendisini ilişki bahanesiyle villaya götüren yabancı uyruklu kadın ve 3 erkek tarafından alıkonulup, oğlundan fidye istenilen, olumsuz yanıt alınca da tüm parası çalınan yaşlı adam, psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Yabancı uyruklu şahıs, bu nedenle de ülkesine, kendisi için fidye parası vermeyen oğlunun yanına döndü.

Irak uyruklu Nabeel Awad Jasim A.H. iddiaya göre telefonda görüştüğü Shurooq Khudhaır A. (40) adlı kadınla cinsel ilişkiye girmek için bir villaya gitti.

REHİN ALIP OĞLUNDAN FİDYE İSTEDİLER

Nabeel Awad Jasim A.H. ile Shurooq Khudhaır A.'nın yanına bir süre sonra Ahmed Sabah A. (29), Bryar Amın Khudıda H. (24) ve Y.R.A.A. (23) adlı 3 erkek geldi. İddiaya göre 3 erkek, Nabeel Awad Jasim A.H.'yi darbederek, ellerini plastik kelepçeyle bağlayıp, ağzını çarşafla kapatarak alıkoydu. 4 şüpheli, A.H.'nin Irak'taki oğlunu cep telefonuyla görüntülü arayarak 10 bin dolar fidye istedi. A.H.'nin oğlu fidye vermeyeceğini söyleyince, şüpheliler adamın cep telefonu ile üzerinde bulunan ev ve çelik kasanın anahtarları ile pasaportunu gasbetti. 4 kişi daha sonra Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Dumlupınar Mahallesi'ndeki evine gitti.

TÜM PARASINI ÇALDILAR

Eve girip kasayı açan şüpheliler, 41 bin dolar ile 250 bin Irak Dinarı çaldı. Villaya geri gelen şüpheliler, sonrasında A.H.'den otomobilini de alıp ayrıldı. 4 kişinin olay yerinde bırakıp gittiği A.H. ise plastik kelepçeden kendi imkanlarıyla kurtuldu. 7 saatlik esaretin ardından villadan çıkan A.H., karayoluna gelerek vatandaşlardan yardım istedi. Çevredekilerin yardımıyla taksiyle evine gidip, kasayı kontrol eden A.H., paraların yerinde olmadığını görünce polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

3 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı. Nabeel Awad Jasim A.H.'nin aracı ile kaçan şüpheliler, takibe alındı. Ekipler otomobilin İstanbul'da terk edildiğini belirledi. Şüphelilerin başka bir araç ile Afyonkarahisar'a geri geldiği tespit edildi.Polis ekipleri, 4 Ocak günü kentteki 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Shurooq Khudhaır A. Ahmed Sabah A. ve Bryar Amın Khudıda H. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaya karışan diğer şüpheli Y.R.A.A.'nın yakalanması için de çalışmalarını sürdürüyor.

PSİKOLOJİSİ BOZULMUŞ

Olayın ardından Nabeel Awad Jasim A.H.'nin Irak'taki oğlunun yanına gittiği öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye yeniden gelmesi beklenen Nabeel Awad Jasim A.H.'nin psikolojisinin bozulduğu ve tedavi olacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER