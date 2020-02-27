: Ilımlı muhalifler İdlib'in stratejik önemdeki Serakib ilçesini geri aldı (2)

27.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 11:21

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde M4 ve M5 kara yollarının birleştiği noktada yer alan Serakib ilçesi, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından ılımlı muhaliflerin kontrolüne geçti.

Dün akşam geç saatlerde ilçe merkezinin dış mahallerine ulaşan ılımlı muhalifler, ilerleyen saatlerde rejim güçlerinin hatlarını aşmayı başardı.

Kentin dış mahallelerine giren ılımlı muhalifler sabaha kadar süren şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezini tümüyle ele geçirdi.

Serakib ilçesi, ülkenin en önemli kentlerini birbirine bağlayan M4 ve M5 kara yollarının birleştiği stratejik bir noktada yer alıyor.

M4 karayolu, Lazkiye'in Halep ve Hama'yla bağlantısını sağlarken, M5 kara yolu da Halep-Şam bağlantısını kuruyor.

Bu arada İdlib'in güneyinde, M4 yolunun altında yer alan bölgede Rus savaş uçaklarının şiddetli saldırılarla destek verdiği Beşşar Esed rejimi ordusu ve İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist gruplar 20'ye yakın köy ya da çiftlik benzeri yerleşimi ele geçirdi.

Kaynak: AA

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