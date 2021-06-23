Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor
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Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor

Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, iki müjdeyi bir arada verdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, iki müjdeyi bir arada verdi. Başkan Orhan, pandemi sebebiyle uzun bir süredir hizmet veremeyen Ilıca Termal Tesisleri'nin 1 Temmuz Perşembe günü itibariyle kapılarını yeniden açacağını, haftanın her Çarşamba günü ise, kaplıcaların engelli vatandaşlara ücretsiz tahsis edileceğini bildirdi.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Salgınla mücadele döneminde faaliyetlerine geçici süreyle ara verdiğimiz Ilıca Termal Tesislerimizin kapılarını uzun bir aradan sonra yeniden açacak ve hizmete kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi. Başkan Orhan, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kaplıcalardan engelli vatandaşların da ücretsiz faydalanabileceklerini vurgulayarak, "Bundan böyle engelli vatandaşlarımız haftanın her Çarşamba günü kaplıcamızdan herhangi bir ücret ödemeden faydalanabilecek" diye konuştu.

Engelli Vatandaşlara Çarşamba Müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak normalleşme takvimi doğrultusunda salgınla mücadelenin yine devam edeceğinin altını çizen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, "Biz de tesislerimizde tedbirlerimizi ona göre almış olacağız" dedi.

Bu bağlamda engelli vatandaşların kaplıcalardan herhangi bir aksaklık yaşamadan faydalanabilmeleri için çok özel bir planlama yaptıklarını anlatan Başkan Orhan, "Kaplıcamızı her hafta sadece Çarşamba günü engelli vatandaşlarımıza ve kardeşlerimize özel olarak tahsis edecek, salgınla mücadele de dahil olmak üzere tüm tedbirlerimizi de, yine Çarşamba gününe özel şekilde planlayacağız. Çünkü engelli vatandaşlarımızın konforu kadar, sağlık ve sıhhatleri de bizi yakından ilgilendiriyor. Neticede hepimiz onları korumak, kollamak ve gözetmekle mükellefiz. Bu doğrultuda engelli kardeşlerimizin de kaplıca planlarını Çarşamba günleri için yapmalarını istiyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor
Ilıca Termal Tesisleri 1 Temmuz'da açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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