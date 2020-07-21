Ilıca Bölgesi'ndeki grup köy yolları tamamlandı
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Ilıca Bölgesi'ndeki grup köy yolları tamamlandı

Yaz aylarını en üst verimle değerlendirmek amacıyla Kütahya'nın dört bir yanında yoğun bir çalışma sergileyen İl Özel İdaresi ekipleri, Ilıca Bölgesi'ndeki çalışmalarını sona geldi.

Ilıca Bölgesi'ndeki grup köy yolları tamamlandı
21.07.2020 15:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:44

Yaz aylarını en üst verimle değerlendirmek amacıyla Kütahya'nın dört bir yanında yoğun bir çalışma sergileyen İl Özel İdaresi ekipleri, Ilıca Bölgesi'ndeki çalışmalarını sona geldi. Çalışmalar kapsamında Kütahya'yı Ilıca üzerinden bölge köylere bağlayan yeni bir güzergah oluşturuldu. Sırören, Sünnet Yenice, Yazlıca, Hamidiye Kızılcaören, Yeni Kızılcaören, Nusret köylerine gitmek isteyenler, artık Ilıca'nın dar sokaklarından geçmek zorunda kalmayacak. Ilıca'nın hemen girişinden soğuk çeşme köyü üzerinden açılan yeni yol, güney cephede bulunması nedeniyle kış aylarında buzlanma gibi olumsuzluklardan daha az etkilenecek.

Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Ilıca Kaplıcaları'nda turizmin gelişmesine katkı sağlamanın yanında, grup köylerine ulaşımın artık çok daha rahat olacağını söyledi. Başkan Yılmaz, "Kütahya merkez ilçenin en büyük köyü olan Sırören'e geçen yıllarda 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını tamamladıktan sonra, Bozüyük köylerinde ulaşım sağlayacak Yazlıca, Hamidiye Kızılcaören, Yeni Kızılcaören köyleri de sıcak asfalta kavuşmuş bulunuyor. Bu seneki 8 km'lik Bitümlü Sıcak Karışım asfalt BSK çalışmasıyla Ilıca Grup köy yollarının tamamı sıcak asfalt oldu diyebiliriz.Nusret köyünde bu sene onarım çalışması yaptık bir yıllık bekleme süresi var,inşallah önümüzdeki senelerde de oraya bakacağız. Yolculuk kalitesini ve standardını çok yükselten sıcak asfaltın bölgemize,köylerimize ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Ekip ruhu ile çalışmak başarı getiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın köylerde yaşam kalitesi artacak talimatı doğrultusunda plan, proje ve yatırım yaptıklarını ifade eden Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Meclis'te ve İl Özel İdaresi'nde ekip ruhu ile çalıştıklarını belirtti. Ekip ruhu ile çalışmanın başarı getirdiğini ifade eden Musa Yılmaz, "Kütahya'ya bir bütün olarak bakıyoruz, ihtiyaç merkezli bakıyoruz, bölgesel bakmıyoruz. Nerede ne ihtiyaç varsa o ihtiyaca dönük çalışıyoruz. Tabi burada Sayın Valilerimizin de büyük desteğini görüyoruz. Milletvekillerimizin, Teşkilatımızın önemli katkıları oluyor. Bu destekleri arkamızda bulunca tabi ki daha güçlü, ahenkli ve verimli çalışmalar ortaya çıkıyor. İl Özel İdaresi'nde personel bağlamında çok iyi bir ekibe sahibiz ve bununla da gurur duyuyoruz. Kütahya il genelinde en az 10 yerde çalışan ekiplerimiz var. Programlara pandemi nedeniyle biraz geç kaldık ama son iki aylık süreçte Cumartesi ve Pazar dahil çok ama çok yoğun bir çalışmamız var. İnşallah programa aldığımız tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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