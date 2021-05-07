İlhan Uzgel kimdir? İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli? İlhan Uzgel hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İlhan Uzgel izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli? İlhan Uzgel hayatı ve biyografisi! İlhan Uzgel kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İlhan Uzgel hakkında araştırmalar yapılıyor. İlhan Uzgel kimdir? İlhan Uzgel kaç yaşında, nereli? İlhan Uzgel hayatı ve biyografisi!

İLHAN UZGEL KİMDİR?

1988'den itibaren Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalıştı. Bölüm başkanı iken Şubat 2017'de ihraç edildi. Ankara ve Cambridge Üniversitelerinde yüksek lisans yaptı, Ankara Üniversitesinden doktora derecesini aldı. LSE, Georgetown gibi üniversitelerde doktora ve doktora sonrası araştırmalar yaptı, Oklahoma City Üniversitesinde dersler verdi. British Council, Jean Monnet ve Fulbright gibi burslardan faydalandı. Daha çok ABD dış politikası, Türk dış politikası, Balkanlar gibi konularla ilgilendi. Ulusal Çıkar (2004, İmge), Türkiye'nin Komşuları (derleme, 2002, İmge) ve AKP Kitabı (derleme, 2009 Phoenix) gibi çalışmaları vardır.

Kaynak: gazeteduvar.com