İlhan Tarus kimdir? nereli, eserleri neler? İlhan Tarus'un yazdığı hikayeler, romanlar ve oyunlar nelerdir?

Çağdaş Türk Edebiyatı yazarlarından olan İlhan Tarus'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki İlhan Tarus kimdir, nereli, doğum tarihi ne zaman? İlhan Tarus eserlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

İlhan Tarus, Türk savcı, yargıç ve hikâye, oyun, roman yazarıdır. Çağdaş Türk edebiyatı yazarı olan Tarus, tiyatro oyunları, öykü ve romanlar yazmıştır. Peki İlhan Tarus romanları, eserleri ve kitapları nelerdir? İlhan Tarus hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

İLHAN TARUS KİMDİR?

İlhan Tarus (27 Kasım 1907- 8 Ocak 1967) Türk savcı, yargıç ve hikâye, oyun, roman yazarıdır. Çağdaş Türk edebiyatı yazarı olan Tarus, tiyatro oyunları, öykü ve romanlar yazmıştır.

27 Ocak 1907 tarihinde Tekirdağ'da doğan İlhan Tarsus, ilkokulu Tekirdağ, Biga ve Niğde'de okumuştur. Babasının mesleği (reji görevlisi) nedeniyle sıkça yer değiştiren Tarsus Konya, Çanakkale ve Kütahya'da eğitim almasının ardından orta öğrenimini İstanbul, Kabataş Lisesi'nde, yüksek öğrenimini 1928 yılında Ankara Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1929-1932 yılları arasında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde savcı ve yargıç olarak çalışmıştır. Ancak siyasi bir nedenden dolayı görevine son verilmiştir.

1932-1945 yılları arasında İstanbul'a yerleşerek muhabirlik ve gazetecilik yapmıştır. Daha sonra, hukuki olarak asıl mesleğine dönerek; 1946-1957 yıllarında yine Adalet Bakanlığı'nda çalışmasını sürdürmüştür. 8 Ocak 1967 tarihinde Ankara'da ölen İlhan Tarsus, Cebeci Mezarlığı'nda gömülüdür.

İlk eserleri tiyatro türünde olan İlhan Tarus'un, çeşitli gazetelerde öykü ve romanları yayınlanmıştır. İlk eseri 1927'de "Hareket Dergisi"'nde yayınlanmıştır. 1935 yılından itibaren "Haber", "Servet-i Fünun" ve "Varlık" dergilerinde hikâyeleri basılmıştır. İlk romanı olan "Yeşilkaya Savcısı"'nda, Kurtuluş savaşı sırasında Anadolu'da edindiği izlenimleri dile getirmiştir. Öykülerinde konularını yaşadığı çevreden almıştır.

İLHAN TARUS ESERLERİ

Hikâye:

Doktor Monro'nun Mektubu (1938),

Tarus'un Hikâyeleri (1947),

Apartman (1950),

Karınca Yuvası (Büyük hikâye, 1952),

Ekin İti (1953),

Köle Hanı (1954).

Roman:

Saman Pazarı (1954)

Yeşilkaya Savcısı (1954),

Var Olmak (1956), 2008

Uzun Atlama: Bir Endüstrileşmenin Romanı (1957),

Kasabanın Ruhu (1957)

Hükûmet Meydanı (1962), Mart 2010

Duru Göl (1958),

Vatan Tutkusu (1967)

1980 Yılındayız (1964).

Oyun:

Ceza Hâkimi (1940),

Bir Gemi (1947),

Suavi Efendi (1962).

İnceleme:

Ahiler (1947).