İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen kimdir? Fuat Şeşen kaç yaşında, evli mi?

İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen kimdir? Fuat Şeşen kaç yaşında, evli mi?
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Fuat Şeşen kimdir sorusu, usta sanatçı İlhan Şeşen'in hayatını kaybetmesi sonrası merak konusu oldu. Peki, İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen kimdir? Fuat Şeşen kaç yaşında, evli mi?

76 yaşındaki Türk müziği efsanesi İlhan Şeşen'in uzun süredir kanserle mücadele etti ve hayatını kaybetti. Sanat camiasını yasa boğan gelişme sonrası çok ilgi çeken isimlerden biri ise oğlu Fuat Şeşen oldu. Peki, İlhan Şeşen'in oğlu Fuat Şeşen kimdir? Fuat Şeşen kaç yaşında, evli mi?

İLHAN ŞEŞEN'İN OĞLU FUAT ŞEŞEN KİMDİR?

Fuat Şeşen, ünlü sanatçı İlhan Şeşen'in oğludur. Müzik dünyasında kendine has bir yer edinmiş olan Fuat Şeşen, hem besteci hem de aranjör olarak tanınmaktadır. Müzik kariyerinde kendi projeleri bulunmasının yanı sıra, babası İlhan Şeşen'in bazı albümlerinde de görev almıştır. Evli olup olmadığına dair net bir bilgi paylaşılmamıştır.

Fuat Şeşen'in doğum tarihi ve yaşı hakkında net bir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamış durumda. Ancak müzikle iç içe büyüdüğü ve uzun süredir bu alanda aktif olduğu biliniyor. Mesleği bestecilik ve aranjörlük olan Şeşen, kendi yolunda ilerleyen bir sanatçı profili çiziyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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